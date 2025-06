KW Automotive mit Resonanz zum Job Day zufrieden – „Ein besonderer Tag“

Am 24. Mai hat Fahrwerkshersteller KW Automotive seine Werkshallen für den KW-Job-Day geöffnet, „einen besonderen Tag der offenen Tür“, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. Mit insgesamt 110 Besuchern habe „reger Andrang geherrscht“ in Fichtenberg, nachdem sich das Event bereits in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Termin in der Mitarbeitergewinnung entwickelt hatte. So habe KW Automotive durch die Veranstaltung „bereits den einen oder anderen Auszubildenden für das Unternehmen“ gewinnen können. Während einerseits die Personalabteilung das Unternehmen und die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten bei KW Automotive vorstellte, fanden andererseits Betriebsrundgänge statt; obwohl ein Sonnabend, war eigens für den KW-Job-Day auch die Fertigung in Betrieb, sodass an den einzelnen Stationen der Bau der verschiedenen Fahrwerkssysteme mitverfolgt werden konnte.