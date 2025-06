Insolvenzverfahren in Sachen der Reifen Winni GmbH eröffnet

Anfang des Jahres hatte die NEUE REIFENZEITUNG über einige Insolvenzen im Reifenhandel berichtet. In dem Fall der Reifen Winni GmbH mit Sitz in Kulmbach hat das zuständige Amtsgericht Bayreuth das entsprechend beantragte Verfahren nunmehr auch eröffnet „wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung“. Als Insolvenzverwalter fungiert der Diplom-Wirtschaftsjurist (FH) Holger-Christian Buehler aus Bayreuth. Bis zum 11. Juli haben Gläubiger des Unternehmens nun Zeit, Insolvenzforderungen schriftlich bei ihm anzumelden.

Link to: Für den Stadtverkehr: Goodyears neuer „UrbanMax”-Busreifen Link to: Für den Stadtverkehr: Goodyears neuer „UrbanMax”-Busreifen

Link to: Pricat, das „zentrale Bindeglied in der Reifenbranche“, ist mehr als nur eine Excel-Datei Link to: Pricat, das „zentrale Bindeglied in der Reifenbranche“, ist mehr als nur eine Excel-Datei