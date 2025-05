VSG Group zeigt Werkstattneuheiten für Lkw auf Autopromotec

Die Vehicle Service Group (VSG) hat im Mai auf der Autopromotec gleich mehrere neue Produkte für den Werkstattbetrieb vorgestellt, darunter auch das transportable Achsmessgerät für Lkw RAVTD6000TB.3. Dieses ist wird in zwei Koffern mit jeweils vier Rädern geliefert und soll dabei maximale Flexibilität in Sachen Einsatzort bieten. Das Achsmessgerät für Lkw sei „hervorragend geeignet für Situationen, in denen die Bedienperson außerhalb der Werkstatt tätig werden muss, sowohl vor Ort beim Kunden als auch bei Notfällen auf der Straße. Dank ihrer kompakten Größe können die Koffer bequem auch in Standardfahrzeugen transportiert werden“, heißt es dazu vonseiten der VSG Group anlässlich der Autopromotec.

