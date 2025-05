Mario Marangoni erhält den „Lifetime Achievement Award“ für die Runderneuerung

Mario Marangoni zählt fraglos zu den herausragendsten Persönlichkeiten im Bereich der Reifenrunderneuerung. Der Ehrenpräsident der Marangoni-Unternehmensgruppe wurde vergangene Woche im Rahmen der Autopromotec in Bologna mit dem prestigeträchtigen „Lifetime Achievement Award im Bereich Reifenrunderneuerung“ ausgezeichnet. An der Zeremonie der Recircle Awards nahmen führende Vertreter der globalen Reifen- und Recyclingindustrie teil, die sich versammelt hatten, „um außergewöhnliche Leistungen und Innovationen zu würdigen“, heißt es dazu vonseiten Marangonis.

Link to: Reifen Ecker fällt Feuersbrunst zum Opfer Link to: Reifen Ecker fällt Feuersbrunst zum Opfer

Link to: Personalwechsel bei Michelin Beyond Road: Ihl geht, Bernaisch und Kluge kommen Link to: Personalwechsel bei Michelin Beyond Road: Ihl geht, Bernaisch und Kluge kommen