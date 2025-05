Jason J. Winkler nun im Goodyear-Vorstand

Die Goodyear Tire & Rubber Company hat die Wahl von Jason J. Winkler, Executive Vice President und Chief Financial Officer von Motorola Solutions, in den Vorstand des Reifenherstellers mit Wirkung zum 15. Mai 2025 bekanntgegeben. Winkler werde Mitglied des Prüfungsausschusses und des Ausschusses für Unternehmensverantwortung und Compliance des Verwaltungsrats.

