Werk von Kuhmo Tire in Korea brennt – Feuer unter Kontrolle

Bei Kumho Tire in Südkorea hat es gebrannt. Am vergangenen Sonnabend ist im Werk in Gwangju ein Feuer ausgebrochen. Laut verschiedenen Medienberichten sei dies beim Mischen von Chemikalien mit Gummi passiert. Bis zum Mittag seien laut Medienberichten etwa 70 Prozent des westlichen Teils der Fabrik betroffen gewesen. Die gesamte Produktion im Werk sei gestoppt und die rund 400 Mitarbeiter seien evakuiert worden. In diesem Kumho-Werk werden jährlich zwölf Millionen Reifen produziert, was fast 20 Prozent der weltweiten Produktionskapazität von dem Reifenhersteller ausmacht. Die Pkw, Llkw, Lkw und Busreifen werden von hier aus exportiert, vor allem nach Europa. Produziert wird hier auch der Hochleistungsreifen Ecsta Sport. Das Unternehmen versuche nun, die Produktion in einer seiner anderen inländischen Fabriken in Pyeongtaek und Gokseong zu erhöhen, um die Ausfälle zu kompensieren, heißt es in verschiedenen Medienberichten.

