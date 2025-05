Ganzjahresreifen sind mehr als eine Zweitwagenlösung – 43 Prozent der Nutzer statten bereits Hauptfahrzeug damit aus

Ganzjahresreifen stehen in Deutschland hoch im Kurs – besonders bei städtischen Fahrern, aber auch auf Landstraßen sind die Pneus beliebt. Die Zeiten, in denen Allwetterpneus nur etwas für den Zweitwagen waren, sind vorüber: Fast die Hälfte der befragten Ganzjahresreifennutzer (43 Prozent) stattet inzwischen ihr Hauptfahrzeug mit diesen Pneus aus – laut Nokian Tyres ein Anstieg gegenüber den 39 Prozent im Jahr 2020. Dies zeigt eine neue Studie, die YouGov im Auftrag des finnischen Reifenherstellers im vergangenen Winter durchgeführt hat.

