Die insolvente Superior Industries Production Germany GmbH ist „operativ abgewickelt“. Das teilte der Insolvenzverwalter Jens Lieser der NEUE REIFENZEITUNG auf Nachfrage mit. „Das Inventar und auch die Immobilie sind verkauft. Ich darf aber nicht sagen, an wen“, sagt er. Die rund 40.000 Quadratmeter umfassende Immobilie in Werdohl wird derzeit schon wieder online als Lager oder Produktionshalle vom neuen Käufer angeboten – auch in Teilstücken ab 1.000 Quadratmetern. Laut unseren Recherchen im Markt wurde die bei Insolvenzbekanntmachung gerade neu aufgestellte Lackieranlage an Ronal verkauft und soll entweder im spanischen Werk des Räderherstellers zum Einsatz kommen oder aber in Portugal aufgebaut werden. Hier hat Ronal bisher zwar keine Räderproduktion, aber ein Werk für die Gusskokillen der Räder. Marktteilnehmer vermuten, dass dort dann Pkw-Schmiederäder lackiert werden, die aus dem Ronal-Werk aus Taiwan stammen könnten. Auf Nachfrage bei Ronal in der Schweiz heißt es: „Dazu geben wir aus betriebsinternen Gründen keine Informationen bekannt.“