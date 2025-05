Daimler Truck kündigt weitere Modelle auf eActros-600-Basis an

2023 hatte Mercedes-Benz Trucks seinen batterieelektrischen Lkw eActros 600 vorgestellt, der im vergangenen Jahr erstmals mit der neuen ProCabin in den Markt eingeführt wurde. Nun kündigt Daimler Truck weitere Modelle auf Basis des eActros 600 an. Das erweiterte Portfolio soll beispielsweise Sattelzugmaschinen und Pritschenfahrgestelle mit zusätzlichen Radständen, Varianten mit zwei Batteriepaketen sowie alternative lange Fahrerhausvarianten des bewährten Actros-Designs in verschiedenen Dachformen umfassen, so der Hersteller in einer Mitteilung. Achim Puchert, CEO Mercedes-Benz Trucks, dazu: „Mit den neuen Varianten, die auf den Stärken des eActros 600 aufbauen werden, möchten wir unseren Kunden das Beste aus dem Mercedes-Benz Trucks Baukasten anbieten und sie dabei unterstützen, ihre Transportlösungen batterieelektrisch und wirtschaftlich zu bewältigen.“ Die neuen Modelle sind ab Herbst 2025 bestellbar und werden zum Teil noch 2025 im Werk in Wörth am Rhein vom Band rollen.

