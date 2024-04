Mercedes-Benz Truck führt neues Actros-L-Flaggschiff mit ProCabin ein

Mercedes-Benz Truck will noch im Laufe dieses Jahres den neuen Actros L einführen. Wie dazu der Hersteller schreibt, sei die Zugmaschine seit April bestellbar und werde im Dezember in die Produktion gehen. Besonders auffällig dabei: die futuristisch wirkende ProCabin, die „den Aufbruch der Actros-Baureihe in ein neues Zeitalter markiert“, optisch wie aerodynamisch. Die um 80 Millimeter verlängerte Front und weitere Aerodynamikmaßnahmen führten zu einer Kraftstoffeinsparung von bis zu drei Prozent, heißt es dazu weiter. Die gesamte Formgebung der bei der Weltpremiere des batterieelektrischen eActros 600 im Oktober 2023 erstmals gezeigten ProCabin sei dabei komplett auf eine besonders effiziente Aerodynamik ausgelegt worden. Daneben soll auch die aktuelle Generation des Diesel-Nutzfahrzeugmotors OM 471 die Effizienz des neuen Actros L erhöhen, dem Flaggschiff der Stuttgarter. Verbaute Sicherheitssysteme wie Active Brake Assist 6 oder Active Sideguard Assist 2 gingen über die Vorgaben der General Safety Regulation hinaus. Im Frühjahr 2025 folgen weitere Neuerungen wie das Multimedia Cockpit Interactive 2 mit zusätzlichen digitalen Diensten.