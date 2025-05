Yokohama Rubber erhält Zuschlag für OTR-Reifenwerk in Rumänien

Vor rund zwei Monaten hatten wir berichtet, dass Yokohama Rubber die Übernahme einer Reifenfabrik in Rumänien plane . Nun bestätigt das Unternehmen auf Nachfrage der NEUE REIFENZEITUNG lokale Berichte über den Abschluss der Transaktion, wenn auch vorerst nur in Teilen.

