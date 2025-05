Transport Logistik 2025: Goodyear präsentiert Komplettlösung für höhere Flotteneffizienz

Goodyear präsentiert sein Mobilitätskonzept Goodyear Total Mobility, die Komplettlösung für höhere Flotteneffizienz, Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit, auf der Transport Logistic 2025. In einem von zunehmender Konkurrenz, Kostendruck und Umweltvorgaben geprägten Markt biete das Unternehmen Flotten ein Portfolio aus Produkten, Lösungen und Services für höhere Performance, Kostensenkung und CO2-Reduktion. Besucher können die Gesamtlösung bei Goodyear auf der Messe München vom 2. bis 5. Juni 2025 in Halle A6 am Stand 312 aus erster Hand erleben. Zum Angebot gehören Reifen wie der EQMax und EQMax Ultra, das Rundum-Sorglos-Paket Tires-as-a-Service für das Outsourcing des Reifenmanagements; und der weiterentwickelte Goodyear CheckPoint, die Lösung für die Reifenüberwachung auf dem Betriebshof. Hinzu kommt der Urbanmax MCA HL+, der Stadtbusreifen für erhöhte Effizienz und Zukunftssicherheit bei Nahverkehrsbetrieben. „Entscheider aus der Branche für Transport können bei ihrem Standbesuch von tiefen Einblicken in neueste Reifentechnik und Mobilitätslösungen profitieren. Auf interaktiven Bildschirmen und im persönlichen Gespräch mit unseren Fachleuten erfahren die Besucher, wie sie ihre Flotteneffizienz erhöhen und dabei auf ihre Nachhaltigkeitsziele hinarbeiten können“, sagt Maximilian Weber, Sales General Manager Commercial DACH, Goodyear.