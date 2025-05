Michelin ruft 3.100 Spezialreifen der Marke BFGoodrich zurück

Michelin führt derzeit eine freiwillige Rückrufaktion für den Reifen BFGoodrich Crane Control in der Dimension 445/95 R25 durch. „Bei diesem Reifen kann es unter Umständen zu einem umlaufenden Riss oberhalb des Wulstbereich kommen, der zu einem schnellen Druckverlust während der Fahrt oder im Stand führen kann“, heißt es bei dem Reifenhersteller. Dies ist laut Unternehmensangaben eine proaktive Maßnahme. Bisher sei bei keinem Produkt ein Druckverlust aufgetreten. Die Rückrufaktion betrifft 3.100 Reifen, die derzeit in 31 Ländern verkauft werden. Für die Michelin-Gruppe habe Produktsicherheit höchste Priorität. Daher bietet sie den betroffenen Kunden ein Ersatzprodukt der Marke Michelin an.