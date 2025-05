F.A.P.CO Germany e.K.: Von der One-Man-Show im Bereich gebrauchter Gabelstapler zum Nischenanbieter für Industriereifen

Rozbeh Bakhshandeh saß mit seiner Mutter vor dem Fernseher, als der erste Airbus A380 zu seinem Jungfernflug abhob. Der damalige Maschinebaustudent weiß es noch genau, wie sie sich zu ihm drehte und sagte: „Falls du jemals ein Flugzeug baust, werde ich da nicht einsteigen, so wenig, wie du dich für dein Studium interessierst.“ Da war es dem Hamburger klar: Er will seiner Leidenschaft dem Handel nachgehen und fing auch gleich damit an. Zunächst mit gebrauchten Gabelstaplern, mittlerweile hat er einen Großhandel für Vollgummireifen und liebt es, sich auf einen Nischenmarkt konzentriert zu haben. 2007 gründete Rozbeh Bakhshandeh seine F.A.P.CO Germany e.K. und exportierte gebrauchte Gabelstapler. 2009 fing er mit dem Handel in Deutschland und später in ganz Europa an. „Und da ich für diese Stapler Vollgummireifen brauchte, um sie ausstatten zu können, bin ich 2013 mit Emrald Tyres aus Indien in Kontakt gekommen. Die versuchten gerade auf dem europäischen Markt mit Industriereifen Fuß zu fassen“, so der Großhändler. Bis 2018 sei die Vermarktung von Staplern und Reifen zusammengelaufen, dann habe er sich entschlossen, auf einen Geschäftszweig zu fokussieren, und das sollten Industriereifen sein. Mit Emrald ist die Geschäftsbeziehung wegen unterschiedlicher Qualitätsauffassungen der Reifen beendet worden. Stattdessen wurden Anfang 2019 Galaxy-Vollgummireifen ins Sortiment genommen. „Zunächst war ich eine One-Man-Show, dann habe ich jemanden für den Einkauf und für das Marketing eingestellt“, erinnert sich Rozbeh Bakhshandeh. Er selbst habe sich allein um den Vertrieb gekümmert.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen