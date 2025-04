JMS Fahrzeugteile verordnet Barracuda-Website einen Relaunch – Neuer Shop

Bereits seit über 25 Jahren ist die Felgenmarke Barracuda Racing Wheels eine fest etablierte Größe in der Tuningwelt. Den weltweiten Vertrieb – mit Ausnahme der Schweiz, aus der Barracuda ursprünglich stammt – verantworten bekanntlich seit 2014 die Spezialisten von JMS Fahrzeugteile aus dem schwäbischen Neckartenzlingen. Diese haben ihre dedizierte Barracuda-Webseite nun in einem komplett neuen Design an den Start gebracht. Dieses sei – heißt es dazu von JMS Fahrzeugteile – „deutlich moderner und noch vielseitiger“ als bisher.

