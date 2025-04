NUFAM-Ticketverkauf hat begonnen

Vom 25. bis 28. September findet in den Hallen der Messe Karlsruhe wieder die Nutzfahrzeugmesse NUFAM statt. Wie es dazu in einer Mitteilung der Veranstalter heißt, habe nun der Ticketverkauf für das viertägige Branchenevent begonnen. Während ein Tagesticket 13 Euro kostet, liegt das Dauerticket für alle vier Messetage bei 39 Euro. Auf der kommenden NUFAM zeigen gut 400 Aussteller in vier Hallen und dem runderneuerten Peter-Gross-Bau-Areal der Messe ein umfassendes Portfolio aus allen Gewichts- und Ausstattungsklassen. Ebenfalls erneut dabei: zahlreiche Unternehmen der Reifen- und Räderbranche im „Themenbereich Reifen“ der Messe. Die NUFAM findet alle zwei Jahre in Karlsruhe statt und hatte zuletzt 2023 rund 24.000 Besucher empfangen.