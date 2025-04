Exporte: ZARE-Partner bringen Selbstverpflichtung auf den Weg

Am 2. April 2025 fand das diesjährige Treffen der ZARE-Partner bei Danninger Spezialtransporte in Passau statt. Insgesamt 17 Teilnehmer aus dem Kreis der zertifizierten Altreifenentsorger kamen dort zusammen, „um sich über aktuelle Entwicklungen in der Branche auszutauschen, strategische Themen zu diskutieren und gemeinsame Ziele zu formulieren“, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. Die meisten ZARE-Partnerunternehmen waren demnach vertreten, worum die Verantwortlichen „ein deutliches Zeichen für die hohe Relevanz und das starke Engagement innerhalb des Netzwerks“ sehen.

