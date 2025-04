Jinyu Tire weiht sein neues Consumer-Reifenwerk in Vietnam ein

Nachdem Ende 2023 die offizielle Grundsteinlegung stattfand, hat Jinyu Tire nun sein neues Reifenwerk in Vietnam in Betrieb genommen, das zunächst auf die Herstellung von jährlich bis zu zehn Millionen Pkw-/LLkw-Reifen ausgelegt ist. Das Werk wird betrieben durch die Jinyu (Vietnam) Tire Co. Ltd. An der Eröffnungsfeier in der Provinz Tay Ninh nahmen hochrangige Vertreter des Unternehmens, Repräsentanten der vietnamesischen Regierung und des Industrieparks Phu Dong sowie Partner und Mitarbeiter teil – und markierten damit „gemeinsam einen wichtigen Meilenstein in der globalen Wachstumsstrategie von Jinyu Tire“, wie es dazu vonseiten des aus China stammenden Herstellers heißt. Der Produktionsstart der ersten Phase des Pkw-Reifenwerkes in Vietnam stelle insofern „einen bedeutenden Schritt auf dem Weg zur Internationalisierung“ von Jinyu Tire dar.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen