Wachstum bei OTR-/Nfz-Reifenreparaturen im EMEA-Markt angestrebt

Vipal Europe will im EMEA-Markt für Reifenreparaturen wachsen. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, habe man kürzlich eine entsprechende Schulung von Servicemitarbeitern von West Africa Tires Services (WATS) veranstaltet. Im Rahmen der zweiwöchigen Qualifizierungsmaßnahme seien zwei Dutzend Fachleute verschiedener Nationalitäten in Mali und in Ghana in der Reparatur von OTR- und Schwerlastreifen geschult und abschließend in Theorie und Praxis zertifiziert worden. Fabricio Nedeff, Verkaufsleiter von Vipal Europe, erklärte in dieser Hinsicht: „Wir knüpfen durch diese Schulung Kontakte zu Fachleuten, die mit großen Unternehmen in Mienen arbeiten, einem Markt, der gewachsen ist. So haben wir nicht nur Wissen vermittelt und die technische Zertifizierung des Teams sichergestellt, sondern auch mehr über Offroadreifen gelernt, einen Sektor, in dem wir noch weiter wachsen müssen.“