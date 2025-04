CMS-Räder zur Frühjahrssaison ab sofort auf Lager

Im vergangenen Jahr hatte Räderhersteller CMS mit den C36, C37 und C38 gleich drei neue Räder angekündigt. Diese sind jetzt rechtzeitig zur Frühjahrssaison auf Lager. Das C36-Rad von CMS ist ab sofort in Matt Schwarz und Diamant Schwarz Matt in den Größen 8,0×18 und 8,5×20 zu haben. Das C37 ist in 8,0×19 und 8,5×20 Zoll im matt schwarzen Part Diamond Look und Kupfer Coat vorrätig. Und auch das C38-Rad ist jetzt produziert und in 8,0×19, 8,5×20 und 9,5×20 Zoll in der Farbvariante Diamant Schwarz Glanz zu haben.