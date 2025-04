Expertentalk auf der Transport Logistic zur Bear-Cut-Nachschneidemaschine

Vom 2. bis 5. Juni findet in München die Transport Logistic statt, für die die Veranstalter bereits über 2.700 Aussteller aufführen. Im Rahmenprogramm der Messe soll es unter anderem auch um das Thema „Effizienz im Fuhrpark durch das Nachprofilieren von Nutzfahrzeugreifen“ gehen. Der Expertentalk der Kooperation Transcoop09 hat dazu das Unternehmen Bear-Machines und Josef Warmeling eingeladen, „über Effizienz im Fuhrpark und den Nutzen der Bear-Cut“ zu sprechen. Warmeling ist Gesellschafter des Bear-Cut-Herstellers und des -Vertriebspartners Axxcelerate. An seiner Seite während des Expertentalks: Stefan Eisenhofer, Geschäftsführer der Spedition Stefan Eisenhofer Transporte, die Bear-Cut bereits seit einem Jahr nutzt. Nachschneiden verlängere die Reifenlaufleistung nicht nur um 25 Prozent und verringere gleichzeitig den Kraftstoffverbrauch des Lkw, bei einem Preis von 600 Euro und mehr für einen Premiumneureifen trage Bear-Cut auch zu einer erheblichen Kostenersparnis bei, heißt es dazu vonseiten des Anbieters. Der Expertentalk der Kooperation Transcoop09 findet am 3. Juni ab 15:30 Uhr in Halle A5, Stand 109/210 statt.