Rønsholt verlässt Bridgestone

Nach zwölf Jahren in Diensten des Reifenherstellers hat sich Jake Rønsholt von Bridgestone verabschiedet. Im Herbst 2012 als General Manager Corporate & Brand Communication Europe ins Unternehmen gekommen, hat er in den gut zwölf Jahren seither diverse verantwortungsvolle Position dort innegehabt. Zuletzt fungierte er seit Frühjahr 2020 und damit rund fünf Jahre als Vice President Strategy & Transformation für die EMEA-Region (Europa, Mittlerer Osten, Afrika). „Nach über einem Jahrzehnt bei Bridgestone EMEA ist es für mich an der Zeit, mich zu verabschieden. Es war eine unglaubliche Reise – von der Leitung strategischer Transformationen bis hin zur Förderung von Innovation, Nachhaltigkeit und Geschäftswachstum in der gesamten Region“, so Rønsholt. Eigenen Worte zufolge erinnere sich noch an seinen ersten Tag im Unternehmen und an die Begeisterung bzw. den Ehrgeiz, mit der er seine Arbeit vor zwölf Jahren dort aufnahm, um es nun „mit der gleichen Leidenschaft, aber mit viel mehr Erfahrung und großartigen Beziehungen“ zu verlassen und ein neues Kapitel aufzuschlagen.