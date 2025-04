Nexen Tire errichtet ein Winterreifentestzentrum bei UTAC in Finnland

Nexen Tire will ein eigenes Testzentrum in Finnland errichten. Wie dazu der aus Südkorea stammende Hersteller berichtet, soll die Einrichtung auf dem UTAC-Testgelände in Ivalo entstehen, im Dezember dieses Jahres seinen Betrieb vollständig aufnehmen und „als Basis für die Leistungsprüfung sowie der Forschung und Entwicklung von Winterreifen dienen“. Mit der Eröffnung des Testzentrums wolle Nexen Tire die Leistungstests und die Entwicklung seiner Winterreifen weiter intensivieren.

