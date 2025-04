Retro Classics Essen will „Erwartungen der Szene im Westen erfüllen“

Rund 77.000 Besucher strömten zur 24. Auflage der Retro Classics in Stuttgart in diesem Jahr. Die zahlreichen Besucher konnten sich in sieben Hallen über Sonderschauen und Präsentationen der Superlative freuen. In den sieben Messehallen mit insgesamt 90.000 Quadratmetern präsentierten sich den Besuchern über 2.200 Fahrzeuge. Nun sind die beiden Geschäftsführer des Veranstalters Retro Messen GmbH, Henning und Thilo Könicke, bereits in den Planungen der nächsten Messen in Nürnberg, Stuttgart und ganz neu Essen. Letztere öffnet vom 8. bis 12. April 2026 erstmals ihre Tore und löst damit die Techno-Classica ab, die vom heutigen 9. April bis zum 13. April nach über drei Jahrzehnten zum letzten Mal stattfindet. Bereits ein Jahr vor Messestart haben sich über 100 Aussteller bei dem neuen Veranstalter im Jahr 2026 angemeldet.

