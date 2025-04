Mehr als 400 Reifen aus Autohaus gestohlen

Am vergangenen Wochenende (4. April (17 Uhr) bis 7. April (8:30 Uhr) haben in Bad Oldesloe Diebe zugeschlagen. Die bisher Unbekannten sind auf das Firmengelände eines Autohauses gelangt und haben dort einen als Reifenlager dienenden Container aufgebrochen und mehr als 100 Reifensätze entwendet. Die Polizei bittet um Mithilfe unter 04531/501-0.

