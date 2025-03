Berlin Tires Europa setzt auf langfristige Beziehungen, „die auf Vertrauen und gegenseitigem Respekt beruhen“

Wer Erkan Topcu, Chief Operating Officer für die Berlin Tires Europa GmbH, im Logistikzentrum in Frankenthal besucht, der fühlt sich sofort gut aufgehoben. Es gibt Gebäck, türkischen Kaffee und neben Gesprächen über Reifen und Räder auch jede Menge Informationen zur Kultur des Kaffees. Denn darüber hat der Diplom-Ingenieur während seines Automatisierungstechnikstudiums eine Arbeit geschrieben. Für den COO ist es wichtig zu betonen: „Ob Kaffee oder Tee – letztendlich geht es darum, beisammenzusitzen, sich kennenzulernen und Vertrauen aufzubauen. Geschäfte werden gemacht, wenn Menschen zusammenkommen und sich in die Augen schauen. Wir sind an dem Aufbau langfristiger Beziehung interessiert, die auf Vertrauen und gegenseitigem Respekt beruhen.“

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen