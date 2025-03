Auch Felgenreiniger ist Teil der Dr.-Wack-Jubiläumsaktion

Genauso wie Microsoft ist das Chemieunternehmen Dr. Wack 1975 gegründet worden und kann dieses Jahr daher ein rundes Jubiläum feiern. Der Anbieter, mit dessen Namen viele in der Reifen- und Räderbranche vor allem dessen Felgenreiniger verbinden, hat anlässlich dessen eine entsprechende Aktion samt Gewinnspiel aufgelegt. Zum einen werden drei Fahrzeugpflegeprodukte der Dr. O.K. Wack Chemie GmbH (Baar-Ebenhausen) ab sofort als Jubiläumsgebinde angeboten, wozu neben dem „A1 High End Spray Wax“ und dem Innen-/Glasreiniger namens „A1 All In One“ gerade eben auch der „P21S-High-End“-Felgenreiniger zählt. Letzterer wird im Zuge dessen demnach mit 33 Prozent Mehrinhalt im Vergleich zum Standardgebinde – also mit 1.000 statt 750 Millilitern – angeboten, während für die beiden anderen sogar eine 50-prozentige Gratiszugabe von 500 auf 750 Milliliter versprochen wird. Zum anderen wird das Ganze flankiert mit einer Verlosung, bei der passend zum Jubiläum einschließlich des Hauptpreises in Form einer historischen BMW-520-B-Limousine im Wert von 20.000 Euro alles in allem 50 Preise ausgelobt sind. Weitere Informationen dazu sowie die Teilnahmebedingungen hält das Unternehmen unter: https://dr-wack.com/jubi bereit.