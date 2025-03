Großhändler Best4Tires begrüßt 1.000. Garage4Tires-Konzeptpartner

Als wir uns im vergangenen Herbst in Höhr-Grenzhausen die Details zum neuaufgelegten Partnerkonzept Garage4Tires erklären ließen, konnten die Verantwortlichen bei Best4Tires bereits eine Liste mit 888 Partner präsentieren . Nun feiert der Großhändler aus dem Westerwald „einen beeindruckenden Meilenstein“, wie es dazu in einer Mitteilung heißt: das Erreichen von 1.000 Partnern. Diese Schwelle unterstreiche Best4Tires zufolge „die Attraktivität und den nachhaltigen Nutzen des Systems“, das sich damit augenscheinlich erfolgreich in den Reihen freier Kfz-Werkstätten, Autohäuser und Reifenhändler etabliert hat.

Link to: Umsatzminus bei ZF Friedrichshafen Link to: Umsatzminus bei ZF Friedrichshafen

Link to: Bridgestone stellt neuen Mastercore-Reifen in 49 Zoll vor Link to: Bridgestone stellt neuen Mastercore-Reifen in 49 Zoll vor