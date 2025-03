E-Mobilität: Nexen Tire bekennt sich zur „Ein-Reifen-Strategie“

Seit Jahren schon gilt Nexen Tire auch als etablierter Erstausrüster elektrisch angetriebener Pkw, so etwa bei Kia oder Hyundai, und liefert dementsprechend dort auch EV-markierte Reifen ans Band. Medienberichten in Südkorea zufolge plane Nexen Tire allerdings keine dezidierten Produkte, die ausschließlich auf die Ansprüche elektrisch angetriebener Fahrzeuge ausgerichtet seien, wie dies die ebenfalls aus Südkorea stammenden Marktbegleiter Hankook mit dem iON und Kumho mit dem EnnoV täten. Anstelle einer speziellen EV-Reifenmarke fokussiere man sich stattdessen auf eine „Ein-Reifen-Strategie“. Das bedeute, Produkte des Herstellers seien sowohl für Autos mit Verbrennungs- wie auch mit elektrischen Motoren geeignet, sodass dasselbe Produkt für alle Antriebsarten entwickelt werde, betonte dazu ein Nexen-Tire-Sprecher gegenüber südkoreanischen Medien. Ob entsprechend dieser Strategie künftig noch EV-Markierungen an den Seitenwänden der Reifen angebracht werden, sagte der Sprecher indes nicht.