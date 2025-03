Kenda will mit neuer automatisierter Stahlradtechnologie punkten

Vor etwa einem Jahr informierte Kenda Europe über eine 4,5-Millionen-Euro-Investition in sein Stahlradwerk im kroatischen Beli Manastir. Das Unternehmen teilte jetzt mit, dass die Investition in automatisierte Technologie und erneuerbare Energien nun abgeschlossen ist, wodurch das Werk „perfekt aufgestellt ist, um noch verantwortungsvoller produzierte Produkte in größeren Mengen zu liefern.“ Diese Erweiterung wird sich im Laufe dieses Jahres und bis ins Jahr 2026 bemerkbar machen und den zusätzlichen Vorteil „stark verbesserter“ Arbeitsbedingungen im Werk mit sich bringen.

