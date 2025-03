Vergölst setzt Lunch-&-Learn-Reihe mit Input zum digitalen Serviceheft fort

Um seine Partnerbetriebe bestmöglich im Tagesgeschäft zu unterstützen, hat Vergölst im Mai 2024 seine sogenannte Lunch-&-Learn-Reihe gestartet. In kompakt aufbereiteten Online-Sessions sollen die Franchisepartner dabei praxisnahes Fachwissen erhalten, und dies alles „bequem und zeiteffizient während der Mittagspause“, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. Nun soll es um digitale Servicehefteinträge gehen.

„Die Automobilbranche entwickelt sich rasant weiter: Elektromobilität und Hochvolttechnologie, Digitalisierung, RDKS bei Lkw und viele weitere Themen beeinflussen zunehmend den Alltag heutiger Werkstätten. Den Anschluss nicht zu verlieren, ist daher ungemein wichtig“, weiß Tim Schäfer, Team Lead Business Development Vergölst Franchise. „Mit dem Lunch-&-Learn-Konzept wollen wir komplexe Sachverhalte, Branchentrends und aktuelle Veränderungen einfach und verständlich vermitteln. Unsere Franchisepartner stehen dabei im Mittelpunkt und wir unterstützen sie mit unserer Expertise.“

Die Inhalte der Online-Sessions stammen von internen Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen – von Autoservice und Hochvolttechnologie über Marketing bis hin zu Arbeitssicherheit und Personalthemen. „So stellen wir sicher, dass die Themen nicht nur fundiert, sondern auch praxisnah vermittelt werden. Die Partner profitieren dabei von der breiten Wissensbasis innerhalb des Konzerns“, sagt Schäfer und fügt hinzu: „Ein weiterer Vorteil ist, dass man sich die Themen rauspicken kann, die aktuell für den Arbeitsalltag besonders relevant sind.“

Vergangene Lunch-&-Learn-Veranstaltungen behandelten bereits die Dialogannahme sowie die Taxonomie und Taxonomieverordnung. Im März steht der digitale Servicehefteintrag auf dem Programm. Das Feedback der Teilnehmer sei bislang „durchweg positiv“ gewesen, heißt es dazu von Vergölst, die „Infohäppchen zum Mittag“ seien vielfach dankend angenommen worden.

„Unsere Partner sollen sich voll und ganz auf uns verlassen können. Auch bei der zeitgemäßen Wissensvermittlung von Zukunftsthemen“, so Emanuel Buddensiek, Head of Franchise bei Vergölst. Weiterhin verfolge Vergölst mit dem Lunch-&-Learn-Format auch das Ziel, den Austausch innerhalb des Partnernetzwerks zu fördern und eine starke Community aufzubauen. Die Einladungen zu den Sessions werden zentral an alle Partner versandt, sodass jeder teilnehmen kann. Im Anschluss stehen die Schulungsunterlagen im Infoportal zur Verfügung, sodass auch Partner, die nicht live dabei sein konnten, jederzeit darauf zugreifen können. „Mit dem innovativen Konzept bietet Vergölst seinen Partnerbetrieben eine praxisnahe, flexible und nachhaltige Möglichkeit, stets auf dem neuesten Stand zu bleiben und ihr Wissen kontinuierlich zu erweitern“, heißt es weiter vonseiten der Continental-Handelstochter.