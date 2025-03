Pkw-Neuzulassungen starten EU-weit schwach ins neue Jahr

Die Pkw-Neuzulassungen gaben im ersten Monat des neuen Jahres leicht nach, nachdem das kürzlich abgelaufene Jahr noch mit einem Plus von 0,8 Prozent geendet hatte. Wie der Herstellerverband ACEA mitteilt, lag das Minus EU-weit bei 2,6 Prozent, während sich der deutsche Markt im Vergleich dazu mit minus 2,8 Prozent sogar noch einmal schlechter entwickelte. Dabei galt in der EU insgesamt wie auch in Deutschland das Segment der alternativ angetriebenen Pkw als Stütze der jüngsten ACEA-Statistik. Lagen in Deutschland Benziner und Dieselfahrzeuge im Januar mit 23,7 bzw. 19,5 Prozent im Minus, nehmen sich die EU-weiten Zahlen – minus 18,9 bzw. 27,0 Prozent – nicht besser aus. Dementsprechend lag der Marktanteil von Benzinern und Dieselfahrzeugen an der Zulassungsstatistik EU-weit noch bei 39,4 Prozent (Vorjahr: 48,7 Prozent), während dies in Deutschland noch 45,9 Prozent waren (57,4 Prozent).