Baldr Wheels startet mit neuem Rad in den Frühling

Baldr Wheels hat im Sommer 2023 erstmalig ein Rad rausgebracht. Das BW0.01-Rad hat zwei Nachfolgermodelle dazubekommen. Im Programm ist mittlerweile das Flowformingrad BW0.02. Es ist in 8,5×19 Zoll in Einpresstiefe 43 und in 9,5×19 in Einpresstiefe 45 jeweils in 5×112 in den Farben Bronze Matt, Highgloss Silver und Highgloss Black verfügbar. Und ganz neu im Programm ist jetzt das BW0.03-Rad. Es ist in 9×20 Zoll Concave, 10×20 Zoll Deep Concave und Heavy Deep Concave sowie in 11×20 Zoll in Deep Concave verfügbar. Als Farbvarianten stehen hier Silver Polished Surface und High Gloss Black zur Verfügung.