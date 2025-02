Co2Opt und ECR-Solutions kooperieren beim Reifenmanagement

Transportunternehmen stehen in diesen herausfordernden Zeiten unter enormen Kostendruck. In vielen Bereichen haben sich die Kosten erhöht, zusätzliche Anforderungen an das Berichtswesen im Kontext CO2-Emissionen führen zu Mehrarbeit und Verunsicherung. Co2Opt und ECR-Solutions arbeiten jetzt eng zusammen, „um Kunden die jeweils optimale Lösung anbieten zu können“, wie es dazu in einer Mitteilung der Partner heißt.

