Trelleborg sponsert den „Tractor Driver of the Year“-Wettbewerb

50 Traktorfahrer aus ganz Italien versammelten sich am 22. Februar zum von Trelleborg Tires gesponserten Wettbewerb „Tractor Driver of the Year“ auf der Rennstrecke von Cremona. Hier stellten sie ihr Können unter Beweis und testeten gleichzeitig die Leistung der Trelleborg-Reifen bei einem Präzisionsmanöver, beim Heben und Rückwärtsfahren sowie beim Anhängerhandling. Anschließend folgten Tests auf dem Traktorparcours auf dem Feld. In diesem Jahr war Trelleborg Tires Partner von John Deere, der die Traktoren für den Wettbewerb lieferte. Mit dabei waren auch Traktoren des Typs John Deere 6R 150, die mit TM800 ProgressiveTraction-Reifen in den Größen 540/65 R28 und 650/65 R38 vorne und hinten ausgestattet waren, um maximale Effizienz und Leistung zu gewährleisten. Patrick Zucchelli gewann den Wettbewerb in diesem Jahr.