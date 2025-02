Flexibilität und Skalierbarkeit im Reifenlager kann im Falle eines Umzugs helfen

Trotz gegebener Räumlichkeiten ein Reifenlager als flexibel erweiterbar zu konzeptionieren und technische Reserven einzuplanen, kann mitunter überaus hilfreich sein, nämlich dann, wenn der Betrieb an einen neuen Standort umzieht, der eine größere Lagerkapazität ermöglicht. Das erfuhr jüngst der Reifen & Kfz Service Fuß aus Viersen, als sich dem Driver-Partner die Gelegenheit bot, in ein neues Betriebsgebäude am Ort umzuziehen. Dass der Umzug dabei „problemlos“ vonstattenging, lag eben auch an einem entsprechend eingerichteten Reifenlager, wie es dazu in einer Mitteilung von LagerTechnik-West heißt, das den Umzug logistisch begleitet hat.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen