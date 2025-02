Wiederkaufsquote von rund 90 Prozent durch gelebtes Partnerkonzept

An einem Partnerkonzept teilzunehmen, heißt üblicherweise auch, von entsprechenden Einkaufsvorteilen zu profitieren. Werden die so eingekauften Reifen dann auch selbst genutzt und davon den Endverbrauchern am Verkaufstresen berichtet, ergebe sich „eine Win-win-Situation“, so die Erfahrung der Brüder Hermann und Siegfried Ott vom Autohaus Ott im oberschwäbischen Eberhardzell. Die beiden Geschäftsführer haben vor einiger Zeit beschlossen, dem Partnerkonzept von Reifen Straub beizutreten und kaufen darüber nun etwa auch Sailun-Reifen für die Vermarktung auf dem lokalen Ersatzmarkt ein. Das habe das Geschäft verändert.

