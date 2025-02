Zhongce Rubber Group erhält Okay für ihren Shanghaier Börsengang

Bereits seit einigen Jahren ist klar, dass Chinas größter Reifenhersteller Zhongce Rubber Group einen Börsengang plant. Dieser – so berichtet jetzt unsere britische Schwesterzeitschrift Tyres & Accessories online auf Tyrepress.com – sei jetzt von der Shanghai Stock Exchange, also der Shanghaier Börse, grundsätzlich genehmigt worden. Entsprechend dem aktuellen Prospekt der Zhongce Rubber Group soll der Börsengang Eigenkapital in Höhe von rund 4,85 Milliarden Yuan (637 Millionen Euro) einbringen. Damit wolle der Hersteller von Marken wie etwa Westlake oder Goodride vor allem einige zentrale Expansionsprojekte finanzieren, wie es dazu weiter heißt. Dazu zählt die geplante Errichtung der High-Performance-Pkw-Reifenfabrik in Chaoyang oder die bereits laufende Expansion des Lkw-Reifenwerkes in Qingquan, beides China. Aber auch das bestehende Pkw-Reifenwerk in Thailand soll erweitert werden. Ab wann genau die Aktien der Zhongce Rubber Group gehandelt werden, ist derzeit noch nicht bekannt.