Superior Industries will Prozesse auslagern – was bleibt in Bad Dürkheim?

Um den Räderhersteller Superior Industries ist es ruhig geworden. Jedenfalls in Deutschland und vor allem aus dem Hause des Unternehmens. Während der Insolvenzverwalter Jens Lieser versucht, die Reste des Werkes in Werdohl unter die Leute zu bringen, versuchen die Mitarbeiter in Bad Dürkheim die Räder in den Markt zu verkaufen. Wie gut es klappt, wissen wir nicht, denn die Mitarbeiter scheinen einen Maulkorb verpasst bekommen zu haben. Fragen werden nicht beantwortet. Trifft man sie zufällig auf einem Event, hört man nur solche Sätze, wie „wir wissen nichts“ oder „eigentlich sind wir jeden Montag überrascht, dass unsere Schreibtische noch auf dem Platz stehen“. Neuerdings wollen Marktteilnehmer wissen, dass das Unternehmen seinen Firmensitz verlegen will. Fest steht: Sven Damm SVP & President Europe/CEO ist schon lange nicht mehr im Unternehmen. Dies wird aber nicht vom Unternehmen bestätigt und auch von Sven Damm nicht.

