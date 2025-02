Triangle Tyre will „Status als Marktführer bei OTR-Reifenlösungen bestätigen“

Nachdem Triangle Tyre 2022 eine eigenen Worten zufolge „erfolgreiche Premiere“ auf der Bauma feiern konnte, der Weltleitmesse für Baumaschinen, plant der Hersteller nun seine Rückkehr nach München und möchte damit vor Ort dann seinen „Status als Marktführer bei OTR-Reifenlösungen bestätigen“. In Halle A6 am Stand 39 will Triangle Tyre demnach nicht nur sein aktuelles und jüngst erweitertes OTR-Reifensortiment präsentieren, sondern darüber hinaus auch sein neues Reifendruckkontrollsystem.

