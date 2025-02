Falken startet mit erweitertem Sortiment in die UmrÃ¼stsaison

Vor knapp drei Jahren hat Falken Tyre Europe sein aktuelles Topmodell im Sommerreifensegment eingeführt: den Azenis FK520. Wie der Hersteller dazu jetzt mitteilt, sei das Angebot seither kontinuierlich ausgebaut worden. Rechtzeitig zur neuen Umbereifungssaison bietet der Hersteller den UHP-Reifen nun in immerhin schon 129 Dimensionen an von 17 bis 21 Zoll und in den Serien 30 bis 65. Der Reifen sei nicht nur „ein wichtiger Bestandteil“ im Falken-Sortiment, sondern wisse darüber hinaus auch in Reifentests zu überzeugen, wie beispielsweise der 2023er Sommerreifentest von Auto Motor und Sport (AMS) belegt, in dem der Azenis FK520 eine sehr gute Bewertung einfuhr.

