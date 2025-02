Nfz-Partner von First Stop gehen aktuelle Themen bei Tagung in Hainichen an Anlässlich der diesjährigen First-Stop-Partnerkonferenz Ende Januar in Dresden waren die Nutzfahrzeugpartner des Partnerkonzeptes – die 2019 als sogenannte Premium-Nfz-Partner an den Start gegangen waren – vorab zu einer separaten Tagungsrunde bei Interpneu im nahegelegenen Hainichen zusammengekommen. Im dortigen Lkw-Reifen-Logistikzentrum der Pneuhage-Unternehmensgruppe konnte Dirk Gleinser, dort als Produktverkaufsleiter Lkw-Reifen verantwortlich, rund 40 Teilnehmer aus den Reihen der von den Karlsruhern geführten First-Stop-Kooperation begrüßen. Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen

https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/02/Rund-40-Nfz-Partner-des-FIrst-Stop-Partnerkonzeptes-kommen-bei-Interpneu-in-Hainichen-zur-Tagung-zusammen.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2017/10/Reifenpresse-Logo.svg Arno Borchers 2025-02-06 10:21:43 2025-02-06 05:37:02 Nfz-Partner von First Stop gehen aktuelle Themen bei Tagung in Hainichen an