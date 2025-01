Hankook: Guy Heywood tritt zurück und übernimmt neue Rolle im Unternehmen

Guy Heywood übernimmt bei Hankook in Europa ein neues Verantwortungsgebiet. Wie der Hersteller dazu auf Nachfrage der NEUE REIFENZEITUNG bestätigt, werde Heywood „mit Wirkung vom Januar 2025 von seiner Funktion zurücktreten, um eine neue Rolle als Vizepräsident zur Unterstützung von Hankook in Europa zu übernehmen“. Heywood steht seit Ende 2018 in den Diensten des aus Südkorea stammenden Reifenherstellers und trug dort zuletzt als Vice President Sales, Marketing and Business Strategy Verantwortung für das europäische Lkw- und Busreifengeschäft. Seit diesem Januar ist er nun Vice President Hankook Europe und in dieser Funktion weiterhin bei der Hankook Tire Europe GmbH (Neu-Isenburg) tätig. Der Hersteller dazu: „Nachdem er und sein Team in den letzten sechs Jahren entscheidend das Wachstum und die Umgestaltung des Lkw- und Busgeschäfts von Hankook in Europa geprägt haben, wird er in seiner neuen Rolle an verschiedenen Projekten arbeiten und weiterhin die Strategie für das Lkw- und Busreifengeschäft von Hankook in Europa unterstützen und vorantreiben.“ Ein Nachfolger Heywoods als Vice President Sales, Marketing and Business Strategy ist dem Vernehmen nach noch nicht benannt.