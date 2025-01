Französische WYZ Group expandiert durch Übernahme in Deutschland

Die WYZ Group erweitert ihr digitales Angebot durch den Kauf der UIM-Universal Interface Management GmbH mit Sitz in Wesseling bei Köln. UIM hat sich auf die Entwicklung von Schnittstellen für Datenmanagement und -verarbeitung spezialisiert. Mit diesem Schritt will die aus Frankreich stammende WYZ Group ihr Lösungsangebot ergänzen und „ihre Kunden im Automobil-Aftermarket noch stärker bei der Digitalisierung unterstützen“. Neu im Portfolio sei damit nun: ein Service, der das zentrale Handling von Rechnungsdaten ermöglicht. Die WYZ Group bietet digitale Lösungen und IT-Plattformen für Reifen und Zubehör für das Ersatzgeschäft an wie unter anderem die WYZ Tyre Box, die WYZ Access Box, WYZ Fleet und den WYZ Tyre Check. Die Unternehmensgruppe hatte erst kürzlich Roman Gaebel als Sales Manager für den hiesigen Markt eingestellt, nachdem dieser mehr als drei Jahrzehnte bei Continental beschäftigt war.