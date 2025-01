BRV bietet noch im Januar vier Online-Workshops zu Verkaufsthemen an

In den kommenden beiden Wochen bietet der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk (BRV) mehrere Online-Workshops zu verschiedenen Themen an. So finden am 23. Januar die beiden Workshops „Souverän am Telefon“ sowie „Mit professionellen E-Mails überzeugen“ statt, während eine Woche später am 30. Januar die Workshops „Schwierige Kunden – kein Problem“ und „Umsatz steigern beim Verkaufsgespräch“ stattfinden. Weitere Informationen zu den Workshops und die Anmeldung dazu, die natürlich sehr zeitnah erfolgen sollte, bietet der Verband auf seiner Internetseite an.