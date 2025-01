Auch Falken rüstet den Audi Q6 E-tron am Band aus

Seit Mitte 2024 ist der Audi Q6 E-tron auf dem Markt. Jetzt teilt Falken Tyre Europe mit, dass es seinen E.Ziex-AO-Reifen in den Dimensionen 235/65 R18 H XL und 255/6018 H XL in das Audi Werk in Ingolstadt ans Band schickt. Auch Goodyear liefert Reifen direkt ins Werk.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen