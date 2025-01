Neues Winkler-Schulungsprogramm ist da – „Regelmäßig weiterbilden ist entscheidend“

Winkler hat sein Schulungsprogramm für das neue Jahr veröffentlicht. Darin bietet der Nfz-Teilegroßhändler wieder etliche Schulungen für Nutzfahrzeuge, Omnibusse und Landmaschinen an, die an insgesamt 30 Standorten stattfinden werden und sich an Einsteiger wie auch an Profis richten. „Angesichts ständig neuer rechtlicher Vorgaben und technischer Entwicklungen ist es für Unternehmen entscheidend, ihre Mitarbeiter regelmäßig weiterzubilden“, heißt es dazu in einer Mitteilung des Großhändlers mit Hauptsitz in Stuttgart, der Nutzfahrzeughalter, Werkstätten, Agrarbetriebe und Omnibusunternehmen „beim Erwerb von Qualifikationen und ihrer beruflichen Weiterbildung“ helfen will.

