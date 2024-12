GRI ernennt Krishanth Rajendram zum National Sales Manager für Deutschland

Global Rubber Industries (GRI) hat einen National Sales Manager für Deutschland benannt. Wie der aus Sri Lanka stammende und auf Landwirtschafts- und OTR-Reifen spezialisierte Hersteller mitteilt, trägt ab dem 1. Januar Krishanth Rajendram Verantwortung für sämtliche Kunden auf dem deutschen Markt, nachdem er zuvor und seit November 2023 als Regional Sales Manager für Norddeutschland zuständig war. Wie GRI dazu in einer Mitteilung schreibt, habe Rajendram sich „schnell bewiesen und gezeigt, dass er eine Bereicherung für das Unternehmen ist“. Er habe bereits seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, „den Erfolg und das Wachstum innerhalb der Organisation zu fördern“. Der neue National Sales Manager für Deutschland bringe mehr als 13 Jahre an Branchenerfahrung und damit „ein profundes Verständnis des Reifenmarktes“ mit, so der Hersteller weiter. In diesen Jahren war Krishanth Rajendram etwa auch bei Bohnenkamp im Vertrieb und im Key-Account-Management oder etwa auch bei Starco Germany tätig.