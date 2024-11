Motorräder können Zweiradmarkt nicht über Wasser halten

Die Neuzulassungen von Krafträdern – also der „richtigen“ Motorräder mit einem Hubraum über 125 Kubikzentimeter – liegen auch nach nunmehr zehn Monaten des noch laufenden Jahres im Plus im Vergleich zum selben Zeitpunkt 2023. Doch selbst der vom Industrieverband Motorrad e.V. (IVM) kumuliert per Ende Oktober ausgewiesene gut dreiprozentiger Zuwachs auf über 123.200 Einheiten im volumenmäßig größten Teilsegment des Marktes genügt nicht, um bei den motorisierten Zweirädern insgesamt für eine positive (Zwischen-)Bilanz zu sorgen. Denn die präsentiert sich mit alles in allem knapp 198.000 Maschinen annähernd zwei Prozent im Minus. Daran sind hauptsächlich die großen Rückgänge bei den Leichtkrafträdern und -rollern verantwortlich mit minus neun Prozent auf bisher 29.900 Neufahrzeugen respektive einem Minus von ziemlich genau zwischen 13 und 14 Prozent auf 28.500 Einheiten. Anders als bei diesen Maschinen mit einem Hubraum bis 125 Kubikzentimeter fällt der Neuzulassungsrückgang bei den Kraftrollern mit beinahe einem Prozent auf nicht ganz 16.400 von ihnen dafür aber nicht ganz so groß aus.