Marangoni steigert „Qualität und Effizienz“ in eigener OTR-Reifenrunderneuerung

Marangoni will seine Position als führender OTR-Reifenrunderneuerer Europas weiter ausbauen und hat dazu am Produktionsstandort im norditalienischen Rovereto jetzt einen neuen Extruder vom Typ Omega OTR 49 in Betrieb genommen. Mit der Anlage „der neuesten Generation“ könne der Runderneuerer „die Qualität und Effizienz des Runderneuerungsprozesses deutlich verbessern“, wie es dazu in einer Mitteilung des Unternehmens heißt, das außerdem über seine Tochtergesellschaft TRM Hersteller des Extruders ist. Marangoni sieht in dieser als strategisch beschriebenen Investition „einen weiteren Meilenstein in Marangonis Engagement für Exzellenz und kontinuierliche Verbesserung in der Produktion runderneuerter Reifen.“

